Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin, "Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, biz hep böyle düşünürüz, siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir siyasetçiye ya da genel başkana yapılan saldırı aynı şekilde demokrasimize yapılmıştır. Bu çerçevede de biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz." dedi.

Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye'nin bütün renklerinin cenazede olduğunu kaydeden Çelik, Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, Önder'in uzun zamandır dostu ve arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Hem sanatçı hem siyasetçi kimliğiyle Türkiye'de pek çok alanda memleketin hikayelerini taşıyan, memleketin sorunlarıyla ilgilenen bir arkadaşımız, dostumuzdu. Bizim için son derece üzüntü verici bir vefat oldu." dedi.

Önder ile özellikle yıllardır, bir sürü vesileyle oturup sanat, siyaset konuştuklarını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Son zamanlarda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak Meclis'te sık sık, özellikle meclis mesaisi bittikten sonra, gece geç saatlerde bir araya geliyorduk arkadaşlarımızla beraber. Bazen sabahın ilk saatlerine kadar süren uzun istişareler yapıyorduk. Sağlığı söz konusu olduğunda, biz sağlığına dikkat etmesi gerektiğini her zaman ifade ediyorduk. Onun da söylediği şey şuydu hep, 'Ecel ölüme manidir, inşallah bu günleri görelim, ondan sonra sağlığımıza bakarız.' diyordu. Biz de her zaman şunu ifade ettik. 'İnşallah Terörsüz Türkiye'yi de göreceğiz, ondan sonrasında da hep beraber oturacağız, kahve içeceğiz.' Hatta biraz acele edelim diyordu kendi sağlıyla ilgili olarak da. Takdir böyleymiş. O da takdire inanırdı, duaya inanırdı."

Çelik, Önder'le geçmişte de birçok süreçte yakın bir şekilde çalıştıklarını anımsatarak, "Türkiye'de iyi şeyler olsun isteyen birisiydi. Tabi ki herkesin birbiriyle fikri ayrılıkları olabilir, bunlara girdiğiniz zaman hiçbir ortak noktada buluşulamaz ama önemli olan ortak noktalara vurgu yapmak, ortak noktaları büyütmek ve güçlendirmektir." diye konuştu.

"Bu tip durumlarda asla ayrılığa gayrılığa düşmemek lazım"

Ömer Çelik, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara atıfta bulunarak, "Bugün gerçekten yüreğim kan ağladı. Bir partinin o şekilde faşistçe bir mesaj, bir fotoğraf yayınlaması, aslında içimizde nefretin zaman zaman nasıl kol gezdiğini, nasıl zaman zaman kendisini diri göstermeye çalıştığını gösteriyor. Her zaman söylüyoruz, meşreplerimiz, mezheplerimiz, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nde kaderdaşlık temelinde, vatandaşlığı güçlendirmek, demokrasiyi güçlendirmek için gayret sarf edenlerin, farklı fikirlere sahip olabiliriz, farklı yol ve yordamlara sahip olabiliriz, kıymetini bilmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin yanlış ifade ettiği şeylerin olabileceğini, önemli olanın ortak paydada buluşmak olduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir nefret saldırısı oldu. Onu da ifade ettim, şiddetle lanetliyoruz. Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, biz hep böyle düşünürüz, siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir siyasetçiye ya da genel başkana yapılan saldırı aynı şekilde demokrasimize yapılmıştır. Bu çerçevede de biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz. O sebeple de topyekün reddediyoruz ve lanetliyoruz. Bu tip durumlarda asla ayrılığa gayrılığa düşmemek lazım, sen ben yokuz biz varız demek lazım. En önemlisi de siyaset kurumunun her türlü şiddetten uzak durması için hepimiz birimiz, birimiz hepimiz diye değerlendirmek lazım."

Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla birlikte verdiği mesaj, oluşturduğu atmosferin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.