OMÜ 50 Yaşında, 50 Bin Öğrenciyle Büyüyor - Son Dakika
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OMÜ 50 Yaşında, 50 Bin Öğrenciyle Büyüyor

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 50 yıl önce 50 öğrenciyle başladığı yolculuğuna 50 bin öğrenciyle devam ediyor.

08.04.2025 02:06
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50 yaşında

50 yıl önce 50 öğrenciyle eğitime başlayan OMÜ, 50 bin öğrenci ile faaliyetlerini sürdürüyor

OMÜ'den 4 yeni üniversite doğdu

SAMSUN - Samsun'da 50 yıl önce 50 öğrenciyle eğitime başlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bugün 50 bin öğrenci ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kurupelit Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın konuşması ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Rektör Aydın, OMÜ'nün 50 öğrenci ile eğitim hayatına başladığını hatırlatarak, "Üniversitemiz, 1 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş ve 50 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. İlk olarak, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitime başlayan Samsun Tıp Fakültesi, üniversitemize bağlanmıştır. Ardından 1975 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 1976 yılında da Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi de üniversitemize bağlanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler Amasya, Ordu ve Sinop'ta üç yeni üniversite kurulmasına öncülük etmiştir. Bu sürecin dördüncü ve son halkası ise 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi olmuştur" dedi.

"OMÜ 6 binin üzerinde personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahip"

50 bine varan öğrenciye eğitim verdiklerine değinen Rektör Aydın, "Bugün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla, her geçen yıl büyüyüp gelişerek, ülkemizin en güçlü yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Halihazırda üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknoparkı, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bilimsel araştırmalara daha fazla yatırım yapmaya, akademik standartları yükseltmeye ve üretilen bilgiyi toplumun yararına dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Rektör Aydın ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğinin de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi, üniversitemizde bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hale getirme ve bu kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı'na dönüşmüş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Kurma Derneği Üyeleri ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış tüm yöneticilerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen il protokolümüze, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve bütün Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum."

Tören, konuşmanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel OMÜ 50 Yaşında, 50 Bin Öğrenciyle Büyüyor - Son Dakika

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