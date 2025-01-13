Onat Kutlar Anma Etkinliği

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Şair ve yazar Onat Kutlar, vefatının 30. yılında Metrohan'da düzenlenen "Onat Kutlar: Başkaldırı ve Şenlik Günleri"nde ele alındı.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği, yazar Zeynep Oral'ın moderatörlüğü üstlendiği anma programında, oyuncu Halil Ergün, Nazan Kesal ve Tayfun Eraslan'ın Onat Kutlar'ın eserlerinden derlenmiş metinleri okumasının yanı sıra yapımcı Selçuk Metin'e ait görsel içerikler ve oyuncu Filiz Kutlar'ın fotoğraf arşivinden görüntüler de izleyiciye sunuldu.

"Ülkesini çok seviyordu"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kutlar'ın ülkenin yetiştirdiği önemli bir aydın olduğunu dile getirerek, "Anmak demek sadece o ismi, kişiliği, şahsiyeti anmak değil, onun fikrini yaşatmaktır. Savunduğu fikirlerle, güzel ve aydınlık günler için mücadeleden vazgeçmemeyi, Onat Kutlar'ın satırlarını okuyarak öğrendik. Bu anmaları sürekli kılmayı çok önemsiyorum." dedi.

Kutlar'ın Beyoğlu'nu çok sevdiğini aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Kutlar, son bir buçuk yılında Beyoğlu'nda yaşamış, üretmiş ve Beyoğlu'nun belki bütün sokaklarını ezbere biliyordu. Aynı şekilde ülkesini de çok seviyordu. 12 Eylül'ün o karanlık günlerinde bile ülkesinin aydınlık günlerine, demokrasiye inanıyordu ve aydınlar bildirgesinin mimarlarından birisiydi. Kutlar'ı ve o saldırıda kaybettiğimiz Yasemin Cebenoyan'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum."

"Sinema kültürümüzü borçlu olduğumuz kişi"

AA muhabirine konuşan Zeynep Oral ise Kutlar'ın Türkiye'den yetişmiş çok ender entelektüellerden biri olduğuna işaret ederek, "Aydın sorumluluğunun bilincinde, hem edebiyatçı, hem büyük bir örgütçü hem de sinema kültürümüzü borçlu olduğumuz kişi. Hayatı boyunca belli ilkeler doğrultusunda evrensel, çağdaş değerleri bu ülkeye yerleştirmeye çalışan çok önemli bir insan." ifadelerini kullandı.

Kutlar'ı sevenler, yolunda ilerlemek isteyenler olarak böyle bir programda onunla buluştuklarını söyleyen Oral, "Programın büyük bir bölümü kendi sözlerinden, yazdıklarından oluştu. Onun için 'Onat'ı şöyle severdim, böyle severdim' veya 'şu zaman tanıdım, beraber şunu yaptık' diye anlatmıyor kimse. Yalnızca Onat Kutlar'ı dinliyoruz. Onat, yeteneğe, gençliğe, umuda ve aydınlık günlere müthiş inanan bir insandı. Biz de sahnede onun planladıklarını ve ilkelerini paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yazar Adnan Özyalçıner ve müzisyen Zeynep Avcı'nın da Kutlar'ı ele aldığı programda Balkız Mercan Eruluğ, hazırladığı müzik dinletisini katılımcılara sundu.