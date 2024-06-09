ÖNDER Gençlik, Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı'nın Sertifikalarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖNDER Gençlik, Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı'nın Sertifikalarını Verdi

ÖNDER Gençlik, Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı\'nın Sertifikalarını Verdi

ÖNDER Gençlik bünyesinde hayata geçirilen 2 yıllık 'Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı'na katılan üniversite öğrencileri sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrencilere okumalar, geziler, kurum ziyaretleri, kamplar gibi etkinliklerle destek sağlandı. 108 üniversite öğrencisi programı tamamlayarak sertifikalarını aldı. Programda tıp, hukuk, idari bilimler, ilahiyat, mimarlık, psikoloji ve medya alanlarında eğitim verildi. Ayrıca, gençlerin manevi ve kültürel gelişimine destek sağlanması amaçlandı. Programa katılan gençler staj ve yurtdışı imkanlarından faydalanabilecek. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, programın dostlukları ve muhabbetleri ömür boyu devam ettireceğini belirtti.

09.06.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖNDER Gençlik bünyesinde üniversite öğrencileri için hayata geçirilen 2 yıllık "Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı"na katılanlar sertifikalarını aldı.

???????ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kariyer destek programı olarak hayata geçirilen organizasyonda, sosyal ve kültürel anlamda kendisini zenginleştirmeyi ve kariyer gelişimini zirveye çıkarmayı hedefleyen çeşitli fakültelerdeki öğrencilere okumalar, geziler, kurum ziyaretleri, kamplar gibi etkinliklerle destek sağlandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 108 üniversite öğrencisi, Taksim Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında sertifikalarını aldı. Programı tamamlayan 66 kız, 42 erkek öğrenci tıp, hukuk, idari bilimler, ilahiyat, mimarlık, psikoloji ve medya olmak üzere 7 alanda eğitim aldı.

Gençlerin manevi, kültürel gelişimine de destek sağlamayı amaçlayan programda, öğrenciler 'tayfa', alanında profesyonel grup liderleri ise 'kaptan' olarak nitelendirildi.

Tayfalar, kaptanlarıyla yüz yüze ve çevrimiçi buluşmalar yaptı, alana yönelik okumalar, geziler, ziyaretler gerçekleştirildi.

Eğitim programına başarıyla devam eden gençler staj ve yurtdışı imkanlarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, kitapların, filmlerin, bilgilerin belki unutabileceğini ancak buradaki dostluğun, kaptanlarla yakalanan muhabbetin ömür boyu devam edeceğini dile getirdi.

Serüvenin devam edeceğini kaydeden Ceylan, "İmam Hatip camiası olarak biz hep yatay çalışmalar, kitlesel, geniş katılımlı salon programları yapıyorduk. İnsan yetiştiren programların dikey çalışmalar, uzun soluklu çalışmalar olduğunu düşünerek bunlara eğildik. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini çok fazla beklemeden elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç ise hem kendilerini hem gençleri yetiştirdiklerini belirtti.

Program koordinatörleri Sudenur Çavdar ve Bünyamin Şahan iki yıllık çalışmaları aktardıkları sunum yaparken, Dr. Sümeyye Kuşakcı kapanış dersi verdi.

Kaynak: AA

Abdullah Ceylan, Gençlik, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER Gençlik, Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı'nın Sertifikalarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: ÖNDER Gençlik, Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı'nın Sertifikalarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement