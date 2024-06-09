ÖNDER Gençlik, Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı\'nın Sertifikalarını Verdi

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ÖNDER Gençlik bünyesinde üniversite öğrencileri için hayata geçirilen 2 yıllık "Kılavuz Gemisi Kariyer Destek Programı"na katılanlar sertifikalarını aldı.

???????ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kariyer destek programı olarak hayata geçirilen organizasyonda, sosyal ve kültürel anlamda kendisini zenginleştirmeyi ve kariyer gelişimini zirveye çıkarmayı hedefleyen çeşitli fakültelerdeki öğrencilere okumalar, geziler, kurum ziyaretleri, kamplar gibi etkinliklerle destek sağlandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 108 üniversite öğrencisi, Taksim Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında sertifikalarını aldı. Programı tamamlayan 66 kız, 42 erkek öğrenci tıp, hukuk, idari bilimler, ilahiyat, mimarlık, psikoloji ve medya olmak üzere 7 alanda eğitim aldı.

Gençlerin manevi, kültürel gelişimine de destek sağlamayı amaçlayan programda, öğrenciler 'tayfa', alanında profesyonel grup liderleri ise 'kaptan' olarak nitelendirildi.

Tayfalar, kaptanlarıyla yüz yüze ve çevrimiçi buluşmalar yaptı, alana yönelik okumalar, geziler, ziyaretler gerçekleştirildi.

Eğitim programına başarıyla devam eden gençler staj ve yurtdışı imkanlarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, kitapların, filmlerin, bilgilerin belki unutabileceğini ancak buradaki dostluğun, kaptanlarla yakalanan muhabbetin ömür boyu devam edeceğini dile getirdi.

Serüvenin devam edeceğini kaydeden Ceylan, "İmam Hatip camiası olarak biz hep yatay çalışmalar, kitlesel, geniş katılımlı salon programları yapıyorduk. İnsan yetiştiren programların dikey çalışmalar, uzun soluklu çalışmalar olduğunu düşünerek bunlara eğildik. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini çok fazla beklemeden elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç ise hem kendilerini hem gençleri yetiştirdiklerini belirtti.

Program koordinatörleri Sudenur Çavdar ve Bünyamin Şahan iki yıllık çalışmaları aktardıkları sunum yaparken, Dr. Sümeyye Kuşakcı kapanış dersi verdi.