OpenAI'da ses kayıt cihazı koyduğu iddia edilen Suudi vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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OpenAI'da ses kayıt cihazı koyduğu iddia edilen Suudi vatandaşı gözaltına alındı

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ABD Adalet Bakanlığı'na göre OpenAI'ın binasında yönetici odasına ses kayıt cihazı koyduğu iddiasıyla Suudi Arabistan vatandaşı gözaltına alındı. Çalışanlar cihazı eylül sonunda buldu; cihazın 28 Eylül civarında bırakıldığı ve içeriğinin şifreli olduğu belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka şirketi OpenAI'ın California eyaletindeki binasında yöneticilere ait konferans odasına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği gerekçesiyle bir Suudi Arabistan vatandaşının gözaltında olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin California'daki bir binasında meydana gelen olay hakkında bilgi verildi.

Buna göre eylül sonunda şirket çalışanları, yöneticilere ait konferans odasında bir televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş ses kayıt cihazı buldu.

Şirketin yaptığı incelemede, tuvalet kağıdına sarılı halde bırakılmış ses kayıt cihazının 28 Eylül civarında yerleştirildiği ve içeriğindeki dosyaların şifreli olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, şirkette Temmuz 2025'te mühendis olarak işe giren Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan'ın, cihazın bulunmasından önce birden fazla kez konferans odasının yakınlarında dolaştığını ve 5 Ekim'de de odaya girerek cihazın bulunduğu yere doğru baktığını gösterdi.

Alfozan'a ait bir çantada da bir ses kayıt cihazına daha rastlandığı öne sürüldü.

Hassas bilgilerin tartışıldığı konuşmaları kayda almayı amaçladığı iddia edilen Alfozan, şirketin şikayeti üzerine 9 Ekim'de gözaltına alındı.

Hakim karşısına ilk kez 13 Ekim'de çıkan Alfozan, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para ve ardından 3 yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: AA
ABD Adalet BakanlığıSuudi ArabistanCaliforniaTeknolojiGüncelEylülDünyaSuçSon Dakika

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