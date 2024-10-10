Orban: AB Değişmeli, Rekabet Gücü Önemli

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BRÜKSEL, 10 Ekim (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmesi için Avrupa Birliği'nin değişmesi gerektiğini söyledi.

Orban söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptı. Macaristan an itibarıyla AB Konseyi dönem başkanlığını yürütüyor.

Orban, rekabet gücünün ülkesinin dönem başkanlığı içerisinde kilit öneme sahip bir konu olduğunu vurguladı. AB'nin yeşil dönüşüm planını eleştiren Orban, Rus fosil yakıtlarından uzaklaşmanın AB'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) büyümesine zarar verdiğini belirtti.

Orban göç konusunda ise blokun dış kesimlerinde yer alan AB ülkelerine daha güçlü destek verilmesi çağrısında bulundu ve AB'nin yasadışı göçle mücadelesini eleştirerek, bu sorunun düzenli olarak gerçekleştirilecek bir Schengen zirvesinde ele alınmasını önerdi.

Orban, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım prosedürlerinin hızlandırılması çağrısında da bulundu.