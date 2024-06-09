Ordu'da 15 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika
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Ordu'da 15 yaşındaki genç denizde boğuldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki Utku Al, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılıp hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Utku Al'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

09.06.2024 17:49
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki Utku Al, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Utku Al, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıçların ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun bölgede yaptığı yaklaşık bir saatlik arama çalışmasının ardından Utku Al'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Utku Al'ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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