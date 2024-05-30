Ordu'da Filistin'e Destek Oturma Eylemi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da Filistin'e Destek Oturma Eylemi Gerçekleştirildi

Ordu\'da Filistin\'e Destek Oturma Eylemi Gerçekleştirildi

Fatsa Belediyesi ve 12 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla sessiz bir protesto yapıldı ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetleyerek, adaletin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Filistin için mücadele edeceklerini belirtti.

30.05.2024 21:13
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Ordu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yapıldı.

Fatsa Belediyesi ile 12 sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda, "Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz" temasıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda oturarak sessiz eylem yapan vatandaşlar Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bu sırada bazı vatandaşlarca pankart ve dövizler de açıldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmak, yaşanan katliama dur demek için Fatsa halkı olarak omuz omuza, kol kola durduk. 'Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz' eylemini düzenleyen sivil toplum kuruluşlarımıza, Filistin halkına destek verenlere ve insan haklarına duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Adaletin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Filistin'e Destek Oturma Eylemi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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