Ordu'da Kayıp 4 Kişi Bulundu - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp 4 Kişi Bulundu

Ordu\'da Kayıp 4 Kişi Bulundu

Ordu'da kaybolan 4 kişi, Armutkolu Yaylası'nda sağ olarak bulundu. Sağlık durumları iyi.

25.11.2024 20:17
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Ordu'da kardan dolayı mahsur kaldıkları obada kaybolan 4 kişi sağ bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki evlerinden 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla ayrılarak Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava giden Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Söz konusu kişilerin aileleri dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesinden 13 kişilik ekip, 4 iş makinesiyle arama çalışması başlattı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler, kayıp kişileri dün bulamadı.

Kabadüz Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla 23 kişilik ekip, 7 araçla sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı.

Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, saat 17.30 sıralarında Mesudiye ilçesinin Armutkolu Yaylası'nda sağ bulundu.

"Sağlık durumları gayet iyi"

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp 4 kişiyi Armutkolu Yaylası'nda bir eve sığınmış olarak bulduklarını belirterek, "Çok şükür hepsinin sağlık durumları gayet iyi. Ailelerine teslim ettik." dedi.

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığını aktaran Kaya, söz konusu kişilerin tahmin edilen yerde bulunduğunu kaydetti

Kaya, ayrıca vatandaşların sığındıkları evde ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını, buldukları makarnayla da idare ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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