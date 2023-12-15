 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da kuyumcu dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da kuyumcu dolandırıcılığı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya sahte Cumhuriyet altını satarak dolandıran şüpheli, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Olayın ardından şüpheli ile birlikte hareket ettiği kişi de gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de 2 kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Ordu\'da kuyumcu dolandırıcılığı
15.12.2023 - 12:09,
Abone Ol

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satarak, dolandıran Z.K. (34) isimli erkek, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Y.Ş. (36) de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrı Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İl dışından gelen Z.K., girdiği kuyumcuda Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Atölyeye gönderilen altının, yapılan incelemede sahte olduğu tespit edildi. Atölye çalışanları tarafından tutulan Z.K., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Z.K. ile birlikte hareket ettiğini tesit ettiği Y.Ş.'yi (36) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Kuyumcudaki o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin, aynı yöntemle caddedeki 2 kuyumcuya da 4 sahte Cumhuriyet altını sattığı ve yaklaşık 50 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Altınordu, Ordu, Dolandırıcılık, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da kuyumcu dolandırıcılığı - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Özge Özpirinçci, tiyatro oyunu planı iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:13:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da kuyumcu dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement