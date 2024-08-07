Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriliyor - Son Dakika
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Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriliyor

Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, görevlendirilen 16 öğretmen tarafından 9 sınıfta eğitim veriliyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelen mevsimlik işçiler, bir süre önce Valilik tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan çadır kente yerleştirildi. Aileleri fındık hasadında olan çocuklar için Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce eğitim olanakları hazırlandı.

07.08.2024 11:12
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Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, görevlendirilen 16 öğretmen tarafından 9 sınıfta eğitim veriliyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelen mevsimlik işçiler, bir süre önce Valilik tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan çadır kente yerleştirildi.

Aileleri fındık hasadında olan çocuklar için Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce eğitim olanakları hazırlandı.

Sabah çadır kente gelen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

Okul öncesi, resim, İngilizce, klasik gitar ve atletizmin de yer aldığı 16 kurstan 3-12 yaş arasındaki yaklaşık 250 çocuk yararlanıyor. Daha önceki yıllarda 7 sınıfta eğitim alan çocuklar, kurs sayısının artırılmasıyla bu yıl 9 sınıfta eğitim imkanı buldu. Çocuklara, kitap ve kırtasiye desteği de sağlandı.

"Çocuklar verilen eğitimlerden son derece mutlu"

Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine, Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan çadır kentin örnek gösterilen bir bölge olduğunu, burada çocuklar için her türlü kolaylığın sağlandığını söyledi.

Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının bahçeye gitmemeleri, çadır kentte daha kıymetli vakit geçirmeleri için kurslar açıldığını belirten Bekyürek, bu sene farklı yaş kategorilerine göre 16 kurs açtıklarını ve 16 öğretmen görevlendirdiklerini ifade etti.

Bekyürek, kurslardan 250 öğrencinin faydalandığını dile getirerek, "Kurslara çocuklar oldukça ilgili. Çocukların hepsi burada verilen eğitimden son derece mutlular. İstekli şekilde derslere katılıyorlar. Kimi kitap okuyor, kimisi farklı etkinliklerde bulunuyor." dedi.

Çocukların, ailelerinin işi dolayısıyla eğitim açısından eksikleri bulunduğunu anlatan Bekyürek, "Bizler de çocuklarımızın bu kazanım eksiklerini Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla gidermeye çalışıyoruz. Bu noktada başarılı olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Bekyürek, öğrencilerin kursta okuma yazmayı öğrenme noktasında kendilerini geliştirme fırsatı bulduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle okuduğunu anlama ve anlatmak noktasında öğrencilerin güzel beceriler kazandığını görüyoruz. Bunları görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Amaç çocuklarımızın burada vakitlerini daha kaliteli şekilde geçirmelerini sağlamak. Eksiklerini tamamlasınlar, yeni bilgiler öğrensinler. Hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak bizler için gerçekten gurur verici. Bizlere ve çocuklara bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

"Çocukların eğitim eksiklerini burada gidermeye çalışıyoruz"

Türkçe öğretmeni Kader Kılıç Usta ise 3 yıldır gönüllü olarak fındık işçilerinin çocuklarına eğitim verdiğini söyledi.

Aileleri fındık tarımı ile uğraşırken çocuklara eğitim verdiklerini belirten Usta, "Çocukların eğitim eksiklerini burada gidermeye çalışıyoruz. Ne kadar bu çocuklara yardımcı olabilirsek, o kadar mutlu oluyoruz. Sabah 09.00'da başladığımız derslere 16.00'ya kadar devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Begüm Nur Mağden de çocukların kurslar sayesinde ciddi gelişim gösterdiğinin altını çizdi.

Sınıf öğretmeni Ali Kemal İnce ise öğrencilere ağırlıklı olarak okuma yazma ve okuduğunu anlama üzerine eğitim verdiklerini kaydetti.

5 Ağustos'ta başlayan kursların ay sonunda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriliyor - Son Dakika

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