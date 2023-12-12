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Ordu'da Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ordu'da Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi

Ordu'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K (24) ile A.D. (21), tutuklandı.

Ordu\'da Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi
12.12.2023 - 15:30,
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ORDU'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K (24) ile A.D. (21), tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 10 Aralık'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ekipler, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metemfetamin ele geçirdi. Ekipler, otomobilde bulunan B.K. ile A.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen B.K. ve A.D., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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