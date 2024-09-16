Ordu'nun Akkuş ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2'si bebek 5 kişi tedavi altına alındı.
Ünye-Akkuş karayolunda S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil ile H.H. (40) idaresindeki 52 LN 644 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü H.H. ve araçtaki A.E. (59), B.H. (52) ile bebekler H.N.H. ve B.G.H. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akkuş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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