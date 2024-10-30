Ordu Üniversitesi'nde Açılış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu Üniversitesi'nde Açılış Töreni

Ordu Üniversitesi\'nde Açılış Töreni

Ordu Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi.

30.10.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende, 2006'da temelini attıkları üniversitedeki gelişmeleri takdirle izlediklerini söyledi.

Şehir ile üniversitenin entegrasyonunun önemine işaret eden Güler, "Bu noktada biraz daha aktif olmamız lazım. Son yıllarda epey bir faaliyet var ama bunu biraz daha uygulama merkezi halinde şehirle bir araya getirebiliriz. Mesela birçok konuda ortak proje yapabiliriz." dedi.

Belediyenin yürüttüğü projeleri anlatan Güler, bazı projeler için üniversiteden katkı beklediklerini anlattı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ise kuruluşlarından bugüne kadar geçen 18 yılda bilgi ve bilimin rehberliğinde kararlı adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Üniversite bünyesinde 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu bulunduğunu belirten Baş, 1600 akademik ve idari personel ile 20 bini aşkın öğrenciye hizmet vererek nitelikli büyümenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Baş, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda eğitim alanında kazandıkları başarıları daha da ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi.

"Gelecek İçin Bilim: Bilim Disiplinleri Etkileşimi" konulu ilk ders ise Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından verildi.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunulan törende, fakülte ve yüksekokullara puan türüne göre birincilikle yerleşen öğrenciler ödüllendirildi.

Profesör ve doçent kadrosuna atanan akademisyenlerin de biniş giydiği programa, Vali Muammer Erol, Başsavcı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Orhan Baş, Güncel, Rektör, Eğitim, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Üniversitesi'nde Açılış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu Üniversitesi'nde Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.