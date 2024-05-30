Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı - Son Dakika
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Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik Macaristan\'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu. Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu yakalandı. Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

30.05.2024 18:14
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından kırmızı bülten ile aranan Serdar Sertçelik'in yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan; Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli sanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı - Son Dakika
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