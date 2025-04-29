Orgeneral Gürak Güney Kore\'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Seul'de bulunan Orgeneral Gürak, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Güney Kore Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk koyan Gürak, Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho tarafından kabul edildi.

Gürak, Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulunmasının ardından, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer'i ve Güney Kore Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.