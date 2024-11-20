Bursa'nın Orhangazi ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi'nde Mustafa Bektaş'a ait bahçede bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yangında samanlıkta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?