Orman İşçisinin Yangınla Mücadelesi

ORMAN İŞÇİSİNİN ALEVLERLE MÜCADELESİ AKSİYON KAMERASINDA

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin 1 orman işçisinin aksiyon kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın bölgesine hızla sevk edilen orman işçilerinin alevlere müdahale ettiği ve cansiparane bir mücadele verdiği görüldü. Alevlerin arasına girip müdahalede bulunan işçilerin mücadelesi anbean aksiyon kamerasına yansıdı.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN-Gülgün KAŞLI/MUĞLA,