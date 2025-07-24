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Orman Yangını Kahramanı Anlatıyor

Orman Yangını Kahramanı Anlatıyor
24.07.2025 16:19
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan ve 10 kişinin şehit olduğu orman yangınında dumandan etkilenen arazöz şoförü Mustafa Karaduman, alevlerin arasından iki arkadaşıyla kurtuluşlarını ve şehitleri son gördüğü anları anlattı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan ve 10 kişinin şehit olduğu orman yangınında dumandan etkilenen arazöz şoförü Mustafa Karaduman, alevlerin arasından iki arkadaşıyla kurtuluşlarını ve şehitleri son gördüğü anları anlattı.

Kütahya Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Karaduman (25), hastanedeki tedavisinin ardından Gediz ilçesindeki evine döndü.

Yaklaşık 2 aydır arazöz şoförü olarak görev yapan Karaduman, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarında mola verdiklerini, bu sırada aralarında şehitlerin de olduğu ekiple sohbet ettiğini söyledi.

Moladan sonra soğutma çalışması yaptıkları sırada bölgenin aşağı tarafından alevler yükseldiğini aktaran Karaduman, şöyle devam etti:

"Yangında şehit olan arkadaşlarla olaydan 10 dakika önce hep beraber dinlenmek için oturduk, mola vermiştik. Daha sonrasında da alevler yükseldi. AKUT'tan tanıştığımız gönüllü arkadaşları gördük. Onlar da soğutma işlemi yapıyordu. Ben aracımın başındaydım, daha sonra su ikmal etmeye gittim. Aşağı indiğimde ortalık yanıyordu."

"Arkadaşlarla beraber helalleştik"

Gidilebilecek yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini ve AKUT gönüllüleriyle beraber oradan uzaklaşmaya çalıştıklarını belirten Karaduman, "AKUT'un arabası önümüzden gidiyordu. Yolun sonunun kapalı olduğunu anladığımızda 'geri dönelim' diye konuştuk. Aşağı döndüğümüzde orada da alevler çoktu. Arkadaşlarla beraber helalleştik, çok sıkıntılıydı. Yangından geçerken aracımız sol tarafından alev aldı." ifadesini kullandı.

Daha sonra AKUT aracını ve çevredeki diğer arazözleri yoğun dumandan dolayı gözden kaybettiğini anlatan Karaduman,"Biz soğukkanlı davrandık, araçta 3 kişiydik. Heyecan, telaş yapmadık, yapsaydık büyük ihtimal biz de orada kalacaktık. Aracın söndürme sistemini çalıştırarak oradan kurtulduk." diye konuştu.

Karaduman, yangın bölgesinden çıkar çıkmaz geride kalan araçlar olduğu bilgisini diğer çalışanlarla da paylaştığını aktardı.

Yangında çalışmanın çok zor olduğunu ve bu süreci sadece yaşayanların bileceğini dile getiren Karaduman, ailesini korkutmamak için "iyi" olduğunu söylediğini aktardı.

Karaduman, yangından kurtulunca ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve orada da bir süre müşahede altında tutulduğunu belirterek, "Şehit olan arkadaşlarımın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Hastanede yapılan tahlillerin temiz çıkmasının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde diğer iş arkadaşlarıyla buluştuklarını ve daha sonra Kütahya'ya döndüklerini ifade etti.

Mustafa Karaduman'ın eşi Fatma Karaduman da yaşanan durumdan dolayı buruk bir sevinç yaşadığını belirterek, şehitlerin ailesine sabır diledi.

Kaynak: AA

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