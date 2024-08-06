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Orman yangınında evi yanan aileler, yeni evlerine kavuştu

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınlarında evleri yanan 29 aile yeni evlerinin anahtarlarını aldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 ve 2021 yıllarında çıkan orman yangınlarında evleri yanan 29 aile yeni evlerinin anahtarlarını teslim aldı.

Kozan'da Kuyubeli Mahallesinde 2020 yılında çıkan orman yangınında 2 bin 675, 2021 yılında Kızlarsekisi mevkiinde çıkan orman yangınında ise bin 650 hektarlık alan zarar gördü. İlçede yaşanan yangınlarda 31 ev kullanılmaz hale gelirken Toplu Konut İdaresi tarafından kura çekilişi yapılan hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Toplu Konut İdaresi tarafından 3+1 olarak yapılan 109 metrekare büyüklüğündeki dairelerine kavuşan aileler anahtarlarını alırken büyük heyecan yaşarken kaybettikleri orman için hala üzgün olduklarını kaydettiler.

"Devletimiz verdiği sözü tuttu, mağduriyetimiz giderildi"

Evinin anahtarını teslim alan Mustafa Tümer isimli vatandaş, "Allah bir daha yaşatmasın. Bizim evlerimiz yandı ama ormanlarda oradaki canlılarımız kötü oldu. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve mağduriyetimiz giderildi. Devletimize, kurum çalışanlarına AFAD, kaymakamlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Yanan orman ciğerlerimiz. Gençler ve aileler pikniğe gidince dikkat etmeli. Orman bölgesinde daha hassas olmalıyız. Bazı vatan hainleri var. Ormanları yakana devletimiz gereğini yapar ama bizim de hassasiyetimiz çok yüksek olmalı. Devlet her yere yetişemez ama bizim millet olarak duyarlı olmamız gerek" dedi.

"Devletimiz milletimiz var olsun"

Orman yangınında evleri yanan mağdur vatandaşlara anahtarların teslim edildiğini aktaran Çamlarca Mahalle Muhtarı Ahmet Gül de "Büyük yangında mahallemizde birçok kişinin evi yandı. Bugün hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Devletimiz milletimiz var olsun. Ormanlarımız yeşeriyor burada da 4 yıl sonra evlerimiz yeşerdi" diye konuştu.

Anahtarlarını teslim alan aileler yeni evlerini gezdi. Evlerine kavuşan vatandaşlar, daireleri çok beğendiklerini ifade etti.