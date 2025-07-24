Orman yangınıyla mücadelede şehit olan AKUT gönüllüleri, Ankara\'da son yolculuklarına uğurlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 AKUT gönüllüsü, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Yangında hayatını kaybeden orman şehitleri, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can için Çankaya'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada ikindi vakti düzenlenen törende şehitlerin tabutu başında polisler nöbet tuttu, şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı İlçesi Kuşçu Köyü'ne, Bayram Eren Aslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığına, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Muharrem Can'ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda AKUT gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı.