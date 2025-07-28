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Orman Yangınları Kontrol Altında

Orman Yangınları Kontrol Altında
28.07.2025 14:13
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Bakan Yumaklı, Bursa ve Kahramanmaraş'taki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat'taki orman yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını belirterek, "Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uşak Sivaslı ve Antalya Gazipaşa yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını dün gece ifade ettiklerini anımsatan Yumaklı, "Bunlara ilave olarak bugün yeni gelişme, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde bizler tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü hatırlatarak, "Alan gayet iyi durumda. Belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı küçük tütmeler var. Arkadaşlarımız buralara odaklanmış vaziyetteler. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek, bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar." bilgisini paylaştı.

Riskin sıfırlanması halinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklarına işaret eden Yumaklı, "Halihazırda bu yangında şu anda bir uçak ve 16 helikopter, ağırlıklı soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki küçük tütmelere müdahil oluyor. İnşallah önümüzdeki saatlerde bununla ilgili iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim." dedi.

"Bursa- Harmancık yangınının şiddeti düşürüldü"

Yumaklı, Bursa'da Harmancık yangınının devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün itibarıyla belli bölgelerde rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu ancak gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler ve buralara direkt müdahale ettiler. Şu anda şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette. Çok şükür iyiye gidiyor. Bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle birlikte müdahalemize devam ediyoruz. Her iki yangınla mücadele ederken maalesef akşam saatlerinde bize gelen bilgiyle üzücü bir olay yaşadık. Kestel'deki orman yangınına su taşıyan bir tanker kaza yaptı. Burada üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

"Bu hafta bir miktar daha riskli"

Yumaklı, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğünü hem de bütün dünyadaki sıcaklık ve yangınla ilgili verileri yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu yönünde. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım. Bizler, hemen orada müdahale ederek onun büyümemesini ve söndürülmesini sağlayacağız."

Orman yangınlarıyla mücadelede destek veren bütün bakanlıklara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Yumaklı, yalanlara ve çarpıtmalara karşı İletişim Başkanlığı ile "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" kitapçığını hazırladıklarını, bu kitapçıkta gündemdeki birçok konunun doğru halinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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