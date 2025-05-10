Orman Yangınlarıyla Mücadele İçi Şartlar Geliştiriliyor

Orman Genel Müdürü Karacabey, Denizli'de orman yangınlarını önlemede gayret gösteren muhtarlarla bir araya geldi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,

"2024 yılında yangınların yüzde 19'u yıldırım, yüzde 81'i ise insan kaynaklı yangın olup toplamda 8 bin 500 yangın meydana geldi"

"Orman yangınları ile mücadelemizde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisiyiz"

"2025 yılında havadan orman yangınlarına karşı 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak"

"2025 yılında karadan orman yangınlarına karşı bin 787 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 adet iş makinesi göre yapacak"

"Orman yangınlara karşı 25 bin personelimiz ve Türkiye genelinde gönüllü 130 bine aşkın arkadaşımız bulunuyor"

"Dünyada İHA'yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan 2 ülkeden birisiyiz"

DENİZLİ - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'de orman yangınlarını önlemede gayret gösteren köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan Orman Genel Müdürü Karacabey, "2024 yılında yangınların yüzde 19'u yıldırım, yüzde 81'i ise insan kaynaklı yangın olup toplamda 8 bin 500 yangın meydana geldi. Orman yangınları ile mücadelemizde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisiyiz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'de orman yangınlarını önlemede gayret gösteren köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen programda, Denizli Bölge Müdürü Ahmet Köle'nin sunumu ile başladı. Ardından ise Karacabey'in konuşmalarının ardından muhtarlar ile sohbet edilerek sorunlar dinlenildi. Program sonunda ise Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarını önlemede gayret gösteren köy ve mahalle muhtarlarına sertifika takdim etti. Muhtarlara müjdeli haber veren Müdür Karacabey, hiç yangın çıkmamış köy ve mahallelere taleplerini öncelik tanınacağını belirtti.

"2024 yılında yangınların yüzde 19'u yıldırım, yüzde 81'i ise insan kaynaklı yangın olup toplamda 8 bin 500 yangın meydana geldi"

2024 yılında yangınların yüzde 19'u yıldırımdan, yüzde 81'i ise insan kaynaklı yangın olduğunu dile getiren Orman Genel Müdür Bekir Karacabey, "2024 yılında çıkan yangınların yüzde 19'u yıldırımdan kaynaklı olarak çıkmıştır. Yüzde 81'i ise insan kaynaklı yangınlar. ya bir çoban ateşi, avcı ateşi, tarla temizliğinden sonra yakılan artıklardan başlayan yangınlar, piknik ateşi, sigara izmariti, anız yangınları gibi birçok yollarla yangın meydana geliyor. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 3 bin 700 civarı orman yangını çıktı. 4 bin 800 de kırsal alan yangın çıktı. Ormanda çıkan 3 bin 700 yangının en az yarısı kırsal alanda başladı biz yetişene kadar ormana geçti" dedi.

"Orman yangınları ile mücadelemizde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisiyiz"

Dünyada orman yangınlarında en başarılı ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Karacabey, "Yangınları engel olmak çok basit ama söndürmek çok zor. Orman yangınları ile mücadelemizde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisiyiz. Yangınlarla mücadelenin en önemli unsuru bu yangınların çıkmasını engellemek" diye konuştu.

"2025 yılında havadan orman yangınlarına karşı 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak"

2025 yılında orman yangınları ile mücadele edecek araçlar hakkında bilgileri aktaran Orman Genel Müdürü Karabey, "Türkiye geneline baktığımız zaman, hava araçlarının bir seferde attığı su miktarı 438 ton su atmaktadır. 2025 yılı genelinde 105 tane yangın söndürme helikopteri, 27 tane uçak, 14 tane de İnsansız Hava Aracı görev yapacak. Dünyada İHA'yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan 2 ülkeden birisiyiz. Biri Amerika diğeri ise biziz. 14 tane İHA'nın 12 tanesi Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi envanterinde, diğer 2'si ise Milli Savunma Bakanlığı'mızdan ihtiyaç halinde kullanacağımız araçlar. İHA'larla Çanakkale'den Hatay'a kadar olan ormanlık bölgelerini görecek şekilde konumlandırılmış durumdayız" dedi.

"2025 yılında karadan orman yangınlarına karşı bin 787 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 adet iş makinesi göre yapacak"

Türkiye genelinde karadan orman yangınlarına mücadele edecek araçlar hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey, "Türkiye genelinde kara gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Bin 786 arazöz ve bunların hepsi bin 600 noktada yer alıyor. 2 bin 742 tane yangına ilk müdahale aracı dediğimiz üzerinde 300 litre su bulunan araçlarımız bulunuyor. Ayrıca sadece Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan 831 adet iş makinesi yine yangınlar sırasında ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz araçlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Orman yangınlara karşı 25 bin personelimiz ve Türkiye genelinde gönüllü 130 bine aşkın arkadaşımız bulunuyor"

Orman Genel Müdürlüğü bünyesi yangınlara karşı müdahale için görev başında olan personel ve gönüllüler hakkında konuşan Karabey, "Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 bin personel arkadaşımız yangınları müdahale için görevi başında hazır. Bizden çok çok daha fazla gönüllü arkadaşlarımız da bulunuyor. Türkiye genelinde ise sayıları 130 bine ulaşmış durumda" dedi.