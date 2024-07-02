Orta Afrika Cumhuriyeti'nde her 2 çocuktan biri sağlık hizmetlerine erişemiyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Afrika Cumhuriyeti Temsilcisi Meritxell Relano Arana, uzun süredir çatışmaların yaşandığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde her 2 çocuktan birinin sağlık hizmetlerine erişemediğini bildirdi.

Arana, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki 3 milyon çocuğun krizler ve yoksullukla karşı karşıya olduğunu belirten Arana, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin insani krizler ve felaketler açısından en fazla risk altındaki ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Arana, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışma ve istikrarsızlık, ülkedeki 3 milyon çocuğunun her birini risk altında bıraktı. Buradaki her 2 çocuktan biri sağlık hizmetlerine erişemiyor. Çocukların yaklaşık 3'te 1'i düzenli şekilde okula gidebiliyor. Ülkedeki çocukların neredeyse yüzde 40'ı kronik yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya." dedi.

Ülkenin daha fazla uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Arana, bu desteğin gerçekleşmemesi halinde birçok çocuğun ölüme terk edileceğinin altını çizdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.