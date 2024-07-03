Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pende bölgesinde isyancıların saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup üyeleri, Ouham-Pende'ye bağlı Bocaranga ile Bozoum şehirlerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle 8 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutan silahlı gruplar sık sık yer altı kaynakları bakımından zengin olan bölgelerde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Bölgede faaliyet gösteren Seleka, Anti-Balaka, 3R, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.