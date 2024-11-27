Ortahisar Belediyesi 8 Ayda 2 Bin Denetim Gerçekleştirdi

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 8 ayda yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdiğini belirterek, mevzuata aykırılıklar ve çeşitli eksiklikler gerekçesiyle 419 iş yerine tespit tutanağı düzenlendiğini söyledi.

Ortahisar Belediyesi'nde 'Daha yaşanılabilir bir Ortahisar' sloganıyla hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. İlçe sınırları içinde halkın huzur ve sağlığını korumak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmakla yükümlü olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

"Bu konularda taviz vermemiz söz konusu olamaz"

Herkese adil, kapsayıcı ve eşit hizmetin verilmesini amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yürürlükteki kanunları herkese eşit bir şekilde uygulama noktasında oldukça hassas davrandıklarını vurgu yaptı. Başkan Kaya, belediyenin en önemli birimleri arasında yer alan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görevlerinin başında olduğunu söyledi. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçede yeni dönemin başladığı 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar 8 aylık sürede yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Kanunla bize verilen görevlerin gereklerini yerine getiriyoruz. Bu konularda taviz vermemiz söz konusu olamaz" dedi.

"İşletme ve iş yerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz"

Özellikle kaldırım işgali, apart otellere ruhsat verilmesi ve etiket fiyatları konusunda hiçbir kanun dışı uygulamaya müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Başkan Kaya, "Halk sağlığını ve gıda güvenliğini ilgilendiren konulardaki denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Zincir market, market, bakkal, kasap, kafeterya, pastane, fırın işletme ve iş yerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz. Halkımız bu konularda rahat olsun. Bu anlamda gece gündüz demeden çalışmalarını büyük bir gayretle sürdüren başta Zabıta Müdürümüz Ernul Arslan olmak üzere, bütün personelimize teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürü Ernul Arslan, yaptığı açıklamada, görev alanlarıyla ilgili son 8 ayda düzenli olarak işletme ve i şyerlerini denetleyerek yürürlükteki mevzuata uymayanlara cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi. Arslan, yaklaşık 2 bin işyerinde denetim gerçekleştirdiklerini, bunlardan 419 adet işyerine çeşitli eksikliklerden dolayı tespit tutanağı düzenlediklerini açıkladı. İşletme ve iş yeri açmayla ilgili Zabıta Müdürlüğü'ne 8 ayda 584 müracaat yapıldığını kaydeden Arslan, bunlardan gerekli şartları taşıyan 488 işyerine ruhsat verdiklerini, ayrıca 94 işyeri sahibinin de kendi inisiyatifiyle işletmelerini kapattığını ifade etti.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçiyoruz"

Zabıta Müdürlüğü'nün görev alanına giren konularda yürürlükteki mevzuatı harfiyen uyguladıklarını belirten Arslan, "Görev alanımıza giren hiçbir konuda işletme ve işyerlerinin suiistimallerine izin vermiyoruz. Kaldırım işgallerinden tutun da ürünlerin son kullanma tarihine ve satılan ekmeklerin gramajına kadar sorumluluk alanımıza giren her konuda rutin denetimlerimizi ciddiyetle yerine getiriyoruz. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaları tüketebilmesi için sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçiyoruz" diye konuştu.