Ortahisar Belediyesi'nden 23 Nisan İçin Eğlenceli Program

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 18-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali düzenliyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sevgili çocuklarımızın 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacağı, eğitici, eğlenceli, çok renkli ve dolu dolu bir program hazırladık" dedi.

Milli bayramları çeşitli etkinliklerle kutlayan Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların bayramı coşkuyla kutlayacağı, eğitici ve eğlenceli etkinliklerden oluşan kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nde resim atölyesi, kostümlü etkinlikler, boyama çalışmaları gibi eğlenceli programların yanı sıra sergiler, kitap fuarı ve söyleşiler gibi bilgilendirici programlar da yer alacak.

Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasının -2. katında çocukların çocuk kitapları ve yazarları ile buluşabileceği yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri, çocuk tiyatroları gerçekleştirilecek. Belediye ana hizmet binası önünde çocuk eğlenceleri programı kapsamında Elsa ve Örümcek Adam kostümlü maskotlar ve palyaço gösterileri, çadır etkinlikleri kapsamında kum boyama, yüz boyama, çanta boyama etkinlikleri, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı, 23 Nisan hediyelerinin dağıtımı, uzay çadırı deneyimi etkinliği kapsamında 10 gün boyunca altı farklı film gösterimi ile uzay deneyimlemesi, hareket etkinlikleri kapsamında futbol, hedef vurma, dart, halat çekme oyunları ile geleneksel çocuk oyunları, dans ve müzik etkinlikleri, çocuklar için resim atölyesi yapılacak.

Festivalde Gezici Doğa Tarihi Müzesi de kurulacak

Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Yusuf Durmuş tarafından Trabzon'da ilk olarak kurulacak Gezici Doğa Tarihi Müzesi, Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasının giriş katındaki fuaye alanında ziyarete açılacak. Gezici müzede, 18-25 Nisan 2025 tarihleri ve 10.00-19.00 saatleri arasında 3,5 milyar yıldan bugüne kadar birçok canlının fosili, biyolojik canlılar, yaşayan bitki ve hayvan örnekleri incelenebilecek.

Yusuf Durmuş, "Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya sayesinde, etkinlik boyunca çocuklarımızı bilimle buluşturacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hazırlıkları denetleyen Başkan Kaya da tüm çocukları etkinliklere davet ederek, şunları söyledi:

"Ortahisar Belediyesi olarak, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacağı, eğitici, eğlenceli, çok renkli, dolu dolu bir program hazırladık. Dokuz gün sürecek Çocuk Kitap Fuarı ve Festivali'mizde çocuklarımız; çocuk kitapları yazarlarımızla bir araya gelme fırsatı bulacak. Heyecan verici bir uzay çadırı deneyimi yaşayacak. Gezici Doğa Tarihi Müzesi'nde çok ilgi çekici bir gezintiye çıkacak. Palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle, geleneksel çocuk oyunlarıyla, müzik ve dans eşliğinde 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak. Şehrimizdeki tüm çocukları ve ailelerini 18-27 Nisan tarihleri arasında, Ortahisar Belediyemizde düzenlenecek Çocuk Kitap Fuarı ve Festivali'mizde, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamak için Ortahisar Belediyemize davet ediyorum."