Ortahisar Belediyesi Taekwondo Takımı, Trabzon İl Seçmelerinde Şampiyonluklar Elde Etti - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Taekwondo Takımı, Trabzon İl Seçmelerinde Şampiyonluklar Elde Etti

Ortahisar Belediyesi taekwondo sporcuları, yıldızlar kategorisinde katıldıkları Trabzon İl Seçmelerinde 6 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak önemli bir başarı elde etti. Sporcular, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edecekler.

11.03.2025 09:10  Güncelleme: 09:40
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi taekwondo sporcuları, yıldızlar kategorisinde katıldıkları Trabzon İl Seçmelerinde 6 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerin ve sporcuların hem takım sporlarında hem de bireysel sporlardaki başarıları sürüyor. Yıldızlar kategorisinde yapılan Taekwondo Trabzon İl Seçmelerine katılan Ortahisar Belediyesi sporcuları, 6 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti. Seçmelerde birinci ve ikinci olan 7 sporcu,  17- 22 Mart günleri arasında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edecek.

"Sporcularımızın şehrimizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum"

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve bunun güzel sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sporcularımız sadece il genelinde değil, ulusal ve uluslararası alanlarda da birçok müsabaka ve turnuvaya katılıyor, başarılı sonuçlar elde ederek hepimizin gururu oluyor. Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasına katılacak sporcularımızın da şehrimizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve başarılı sonuçlarla döneceğine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum. Bu başarılı sonuçların ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Taekwondo Takımı, Trabzon İl Seçmelerinde Şampiyonluklar Elde Etti - Son Dakika

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