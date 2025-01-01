Ortahisar Karate Takımı, Türkiye Şampiyonası İçin Ankara'ya Gitti

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü, 2-6 Ocak günleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri için Ankara'ya gitti. Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonada, Ortahisar Karate Takımı 18 sporcu ile tatamiye çıkacak ve milli takıma seçilmek için mücadele edecek.

Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri için Ankara'ya gitti. Şampiyonada, Ortahisar Karate Takımı 18 sporcu milli takıma seçilmek için mücadele edecek.

"Ankara'dan çok güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum"

Şampiyona öncesinde sporculara başarı dileklerini ileten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımız, değerli antrenörlerimizin gözetiminde şampiyonaya çok sıkı bir şekilde hazırlandılar. Türkiye şampiyonasında Trabzon'umuzu, Ortahisar Belediyemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine ve Ankara'dan çok güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum. Bizler, bir spor şehri olan Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek olmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz karatecilerimizin ay yıldızlı formayı giymeye hak kazanması ve ülkemizi uluslararası arenalarda başarıyla temsil etmesidir. Bu hedef doğrultusunda şampiyonaya katılan bütün sporcularımıza, üstün başarılar diliyorum."