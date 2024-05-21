Ortak Miras: İbrahim Müteferrika Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Ortak Miras: İbrahim Müteferrika Sempozyumu düzenlendi

Ortak Miras: İbrahim Müteferrika Sempozyumu düzenlendi

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Macaristan Ulusal Szechenyi Kütüphanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Ortak Miras: İbrahim Müteferrika Sempozyumu'na Türkiye ve Macaristan'dan uzmanlar katıldı. Sempozyumda, Müteferrika'nın kültürel mirası ve katkıları ele alındı. Programda 8 konuşmacı bildiri sunarken, ilerleyen süreçte bildiriler kitap haline getirilecek.

21.05.2024 12:19
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Başkentte, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Macaristan Ulusal Szechenyi Kütüphanesi (NSZL) işbirliğiyle "Ortak Miras: İbrahim Müteferrika Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Millet Kütüphanesi'nde, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı bağlamında İbrahim Müteferrika'nın kültürel mirasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı sempozyuma, Macaristan ve Türkiye'den alanında uzman isimler katıldı.

Sempozyuma ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında 2021'de açılan İbrahim Müteferrika sergisinin bugün sempozyumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Macaristan ve Türkiye'nin ortak mirası Müteferrika'nın ilk Osmanlı Türk matbaasını kuran kişi olduğunu ve kültür hayatına önemli katkıları bulunduğunu anlatan Tuğlu, "Bugün, bu konuda çalışma yapan hem Türkiye tarafından hem de Macaristan'dan önemli bilim adamlarının katkılarıyla İbrahim Müteferrika, kültür hayatımıza ne tür katkılar sağlamış bugün detaylı bir şekilde ele alınacak." dedi.

Macaristan'dan 13, Türkiye'den 4 konuşmacının sempozyumda yer aldığını belirten Tuğlu, 2 oturumdan oluşan programda 8 konuşmacının bildiri sunacağını, ilerleyen süreçte de bildirilerin kitap haline dönüştürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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