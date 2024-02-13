Ortaköy Sahilinde İki Kişi Denize Düştü - Son Dakika
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Ortaköy Sahilinde İki Kişi Denize Düştü

Ortaköy Sahilinde İki Kişi Denize Düştü

Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, bir kişiyi kurtardı ancak diğer kişi hala aranıyor.

13.02.2024 12:24
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ORTAKÖY sahilinde iki kişi denize düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, denize düşen bir kişiyi kurtardı. Dalgıçların denize düşen diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş Ortaköy sahilinde iki kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, denize düşen diğer kişiyi aramaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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