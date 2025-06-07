Örümcek Adam Mardin\'de

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 64. şehir olarak geldiği Mardin'de vatandaşlarla buluştu.

Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

Depremin ardından "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk Örümcek Adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 64'üncü il olarak Mardin'e geldi.

Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kostümüyle gezen Koç, kurban pazarında kurbanlık pazarlığı yaptı.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi sokak ve caddelerinde giydiği kostümle vatandaşların ve turistlerin ilgisiyle karşılaşan Koç, tarihi yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

Eline Örümcek Adam dövmesi yaptıran, ata binen ve başına puşi takan Koç, daha sonra çocuklarla sohbet etti, onlara bayram şekeri ikram etti.

Ayaz Salih Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır ülkeyi şehir şehir gezdiğini, 64'üncü şehir olarak geldiği Mardin'de, Kurban Bayramı'nı geçirmek istediğini söyledi.

Tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve insanları ile ön plana çıkan kentin tanıtımına katkı sunmayı ve insanları, özellikle çocukların yüzlerinde bir tebessüm bırakmayı arzuladığını kaydeden Koç, "Hayalimi gerçekleştiriyorum, hayalimden asla vazgeçmeyeceğim. 81 ili gezdikten sonra yurt dışına çıkmak istiyorum. Yurt dışında da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.