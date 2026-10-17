Osman Gazi platformu 20 milyon metreküp hedefiyle Sakarya Gaz Sahası\'na doğru yola çıktı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Biz her zaman bu millete hizmetkar olmak, bu ülkeye hizmet etmek için gayret ettik. Allah izin verdikçe de bu gayreti göstermeye ve milletimize hizmet etme şerefiyle yol almaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanması dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Filyos Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Varank, Filyos Limanı'na ilk geldiğinde ufak tefek faaliyetlerin devam ettiğini, AK Parti kadrolarının burada bir endüstri bölgesi ilan ettiğini, bu limanın yapılması için de çalışmalara başladığını söyledi.

O zamana kadar buraya yatırımcı çekmek, ekonomik olarak katkı veren hale getirmek için çok çalıştıklarını belirten Varank, ancak bu süreçte çeşitli eleştiriler aldıklarını dile getirdi.

Varank, geldikleri noktada atılan temellerin devamında sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlı'dan beri Türkiye'nin, Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük yatırımlardan birini buraya kazandırdıklarını ifade etti.

Nasıl kendileri gayret ettiyse şimdi bu görevi devralan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da aynı gayretle devam ettiğini belirten Varank, "Biz her zaman bu millete hizmetkar olmak, bu ülkeye hizmet etmek için gayret ettik. İlk kurulduğumuz andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti'li kadrolar olarak büyük gayret gösterdik. Allah izin verdikçe de bu gayreti göstermeye ve milletimize hizmet etme şerefiyle yol almaya devam edeceğiz. Böyle stratejik bir işi bitirdikleri, 2-3 ay sonra o gazın vanasını da açacakları için burada emeği geçen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızdaki arkadaşlarımız olmak üzere her arkadaşımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Üretim kapasitesinin yaklaşık 20 milyon metreküpe ulaşması hedeflenmektedir"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da Zonguldak'ın taş kömürüyle başlayan, demir çelik sanayisi ve elektrik üretimiyle gelişen bu köklü birikiminin Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla yeni boyut kazandığını belirtti.

Yıllarca yer altındaki kaynaklarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan Zonguldak'ın, artık denizin derinliklerinden çıkarılan doğal gazın karaya ulaştırıldığı ve işlendiği önemli merkez olduğuna işaret eden Hacıbektaşoğlu, bu tablonun şehrin geçmişten bugüne taşıdığı üretim tecrübesinin ve enerji alanındaki öneminin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, platformun devreye girmesiyle günlük doğal gaz üretim kapasitesinin yaklaşık 20 milyon metreküpe ulaşmasının hedeflendiğini dile getirerek, "Bu önemli çalışmanın hazırlık ve lojistik süreçlerinin Filyos'ta yürütülmesi, Zonguldak açısından da ayrı anlam taşımaktadır. Burada oluşturulan enerji ve liman altyapısı, şehrimizin sanayi birikimi ve yetişmiş insan gücüyle değerlendirildiğinde ilimizin ekonomik gelişimi ve istihdamına çok önemli katkılar ve imkanlar sunmaktadır. Zonguldak'ın üretim geçmişinden gelen tecrübesinin bugün böylesine büyük enerji yatırımına ev sahipliği yapmasıyla devam etmesini son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, uğurladıkları platformun, uzun hazırlık sürecinin, mühendislik bilgisinin ve büyük emeğin sonucu olduğunu kaydetti.