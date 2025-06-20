Osmaneli\'de Karneler Dağıtıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

Osmaneli Balaban İlkokulunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç,öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı.

Kaymakam Kılıç, yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizin çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.