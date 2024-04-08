Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.
Polis Haftası kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Lale Başaran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Karakaş ve beraberindeki emniyet mensupları, çelenk töreni sonrası Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.
Etkinlikler kapsamında yarın akşam namazından sonra Fatih Camisi'nde polis şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.
Son Dakika › Güncel › Osmaneli'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansı, savunma tandemindeki istikrarsızlık nedeniyle olumsuz etkilendi. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı oyuncu görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile uyum yakalamıştı.
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