Osmaneli Kaymakamı Ünal'a jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü ziyareti - Son Dakika
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Osmaneli Kaymakamı Ünal'a jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü ziyareti

Osmaneli Kaymakamı Ünal\'a jandarma teşkilatının kuruluşunun 185\'inci yıl dönümü ziyareti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

14.06.2024 16:34
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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. Yılı nedeniyle Kaymakam Ünal, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Geçmişi şan ve şeref dolu kahraman jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlayan Kaymakam Ünal, "Halkın huzur ve güvenliği için fedakarca gece gündüz demeden yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük özveri ve heyecanla görev yapan jandarma teşkilatımız aynı zamanda devletimizin halka açılan penceresi konumundadır. Huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak gösterdiği gayret nedeniyle Jandarma teşkilatımız aziz milletimizin sevgisine ve güvenine mazhardır. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da başta bizlere emanet olan bıraktıkları şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin ve tüm jandarma teşkilatımızın ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramlarını kutluyorum " ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Ünal'a jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü ziyareti - Son Dakika

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