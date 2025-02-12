Osmaneli'nde GES ile Enerji Tasarrufu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firma, işletmenin enerji ihtiyacını Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldıkları destekle çatıya kurdukları güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Marangozluk ve dekorasyon işletmeciliği yapan Mustafa Semerci, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Programı'na başvuruda bulunarak, ilçeye 56 kilometre uzaklıktaki Ağlan köyüne tavuk çiftliği kurdu.

Semerci, 36 bin tavuk kapasiteli, 2 bin metrekare alandaki tesisinde enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2024 yılında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi'ne yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından tesise yüzde 50 hibe desteğiyle 122 kilovatlık (kurulu gücü) GES kuruldu.

Isıtma, havalandırma ve otomasyon sistemi için yıllık enerji ihtiyacını karşılamak üzere GES kuran ve projeyle 3 yıl gibi kısa sürede kendini amorti etmesi hedeflenen tesiste, sözleşmeli üretimle yetiştirilen piliçler başka bir firmaya satılıyor.

İşletmeci Mustafa Semerci, AA muhabirine, 2016'da Osmaneli'nde kurdukları firma bünyesinde etlik tavuk ürettiklerini söyledi.

Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle yaptıkları yüzde 50 hibe desteği başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirten Semerci, şöyle konuştu:

"Marangoz ve dekorasyon üzerine işletmem bulunuyor. Osmaneli Belediyesi Proje Koordinatörü Abdullah Tetik'in tavsiyesiyle etlik tavuk tesisi kurmaya karar verdim. Devletimizin sağladığı teşvikler tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlıyor. Biz de bu desteklerden faydalanmak için projemizi hazırladık ve 2016 yılında başvurumuz kabul edildi. 2 bin metrekare alanda tesisimizi kurduk."

"Devletimiz bizi büyük bir yükten kurtardı"

Semerci, Tarım ve Orman Bakanlığının hem bitkisel hem de hayvansal üretime her türlü desteği verdiğini anlattı.

Enerji maliyetlerini azaltmak için Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi hazırladıklarını ve projenin kabul edildiğini aktaran Semerci, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz GES ile enerjimizin yüzde 50-60'ını karşılıyoruz. Kış mevsiminde GES üretimi düşüyor ama giderlerimizden biri elektrik üzerineydi. Tarım ve Orman Bakanlığımız bize destek oldu ve bu şekilde yaptık. Devletimiz bizi büyük bir yükten kurtardı. Maliyetlerde büyük düşüş olacak. Güneş enerjisi santrali sayesinde hem maliyetlerimiz azaldı hem de temiz enerjiye kavuştuk. Dolayısıyla ülke ekonomisine de katkı sağlamış olduk."

Semerci, devletin sağladığı teşviklerin tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Devletimizin sunduğu desteklerden memnunum. Üreticiler bu teşvikleri mutlaka takip etmeli ve projelerini hayata geçirmeli. Bu tür yatırımlar, hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Üretim süreci hakkında da bilgi veren Semerci, "Kümesimizi temizleyip, gerekli dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra talaş seriyoruz. Özel firmalardan gelen civcivlerimizi yerleştiriyoruz. 40-45 gün içinde hayvanlarımız büyüyor ve kesime gönderiliyor. Hijyenik ve sağlıklı üretim süreçlerine büyük önem veriyoruz." diye konuştu.