Osmangazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalışmalarına Başladı

Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 hizmet döneminde ilçeye kazandırılacak hizmetleri ve planlamaları içeren Stratejik Plan çalışmaları öncesinde birim müdürleri ve personele yönelik eğitim düzenledi.

02.07.2024 12:14
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 hizmet döneminde ilçeye kazandırılacak hizmetleri ve planlamaları içeren Stratejik Plan çalışmaları öncesinde birim müdürleri ve personele yönelik "Stratejik Plan Hazırlığı ve Süreç Yönetimi" eğitimi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı çalışmaları başladı. Gelecek dönemin yol haritası niteliğinde olacakStratejik Plan'ı katılımcı, yenilikçi ve sürdürülebilir temeller üzerine inşa etmek isteyen Osmangazi Belediyesi, birim müdürleri ve personele yönelik Stratejik Plan Hazırlığı ve Süreç Yönetimi eğitimi düzenledi.

Dr. Haldun Ersen tarafından Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca verilen "Strateji Planına Dayalı İş Süreçlerinin ve Erp Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulamaları" konulu eğitime, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

2025-2029 Stratejik Planı ile daha yaşanılabilir Osmangazi'yi hedeflediklerini belirten Başkan Aydın, "Yeni dönemde yeni bir vizyonla Osmangazi'yi hak ettiği yere getirmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor. 3 bin kişilik Osmangazi ailesi olarak, inanç, azim ve mücadele ruhuyla çalışarak Bursa'nın Osmangazi, Osmangazi'nin de Bursa olduğunu tekrardan hissettireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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