Osmangazi Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezisi Düzenliyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak ücretsiz düzenlenen "Bursa Kültür Gezisi" turlarına ilgi sürüyor. Haftanın dört günü çift katlı otobüs ile şehir içinde yolculuğa çıkan Osmangazililer, yaşadıkları ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini daha yakından tanıyor.

60'ar kişilik gruplar halinde ve profesyonel rehberlerle düzenlenen turlar ile Osmangazili kadınlar, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfediyor. Bursa Kültür Gezisi turlarına, 12 Temmuz'dan şu ana kadar 16 mahalleden 720 kişi katıldı.

Mahallelerde belirlenen buluşma noktasından alınan kadınlar, çift katlı otobüs ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Muradiye Türbeleri, Tarihi İnkaya Çınarı ve son olarak da Macera Bursa'yı gezme fırsatı buluyor.