Osmangazi Belediyesi'nden Kayak Eğitimi Projesi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, "Osmangazili Çocuklar Uludağ'da Hız Kar ve Macera" sloganıyla hayata geçirdiği proje ile daha önce Uludağ'a gitme fırsatı bulamayan çocukları Uludağ'a götürerek kayak öğretiyor.

Osmangazi Belediyesi, "Osmangazili Çocuklar Uludağ'da Hız Kar ve Macera" sloganıyla hayata geçirdiği proje ile hayatlarında hiç Uludağ'a gitmemiş olan çocuklara beyaz cennete kayak yapma imkanı sunuyor. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğinde düzenlenen proje, ilçenin 136 mahallesinde ikamet eden ve daha önce hiç Uludağ'da giderek kayak yapmayan çocukları kapsıyor. Proje ile Ocak ve Şubat ayları içerisinde haftanın 4 günü Uludağ'a turlar düzenlenecek. Proje kapsamında düzenlenen ilk tura, Çirişhane, Sırameşeler, Küplüpınar ve Soğanlı mahallelerinden toplam 21 çocuk katıldı.

Belediye Merkez Bina önünde toplanan çocuklar, teleferik ile kayak pistine götürüldü. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri, kayak bilmeyen çocuklar, aldıkları 2 saatlik eğitimin ardından tek başına kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren çocuklar, "Hayatımızda ilk kez Uludağ çıktık ve kayak yaptık. Kayak hocalarımızdan kayak eğitimi alarak, kayak yapmayı öğrendik. Bugün hayatımızın en güzel günüydü ve çok mutlu olduk. Bize bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" diye konuştu

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ise yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza kayağın üzerinde durma, düz kayma ve kar sapanını öğrettik. Çocuklar keyifle kayak yaptı; biz de onlara keyifle bu işi öğrettik. Bugün 20 hocamızla birlikte gönüllü olarak hizmet verdik. Böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda çocuklara, Sarıalan'daki Osmangazi Belediyesi'ne ait Sarıalan Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde sucuk ekmek ikramı yapıldı.