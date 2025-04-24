Osmangazi'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Osmangazi'de 23 Nisan Coşkusu

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Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kortej yürüyüşü düzenledi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, bayramın önemine vurgu yaparak, bu coşkunun ilelebet sürmesini diledi. Etkinlikte halk dansları gösterisi de yer aldı, çocuklara hediyeler verildi.

24.04.2025 09:23  Güncelleme: 10:55
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda kortej yürüyüşü düzenledi. Korteje katılan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyük Önder Atatürk'ün çocuklarımıza yani gençlerimize armağan ettiği bir bayram, bütün yurtta bugün coşkuyla kutlanıyor. Umarım ilelebet bu coşkuyla kutlanmaya devam edecek" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Osmangazi'de düzenlenen kortej yürüyüşüyle kutlandı. Yürüyüş öncesi Zafer Plaza Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. Burada düzenlenen törende, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Ekibi bir gösteri gerçekleştirdi.

Törenin ardından Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, çocuklar ve vatandaşların yoğun katımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Zafer Plaza Meydanı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde bulunan Türk bayraklarını ve Atatürk posterini sallayarak marşlar söyledi.

"İlelebet bu coşkuyla kutlanmaya devam edecek"

23 Nisan'ın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Aydın, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün çocuklarımıza yani gençlerimize armağan ettiği bir bayram, bütün yurtta bugün coşkuyla kutlanıyor. Umarım ilelebet bu coşkuyla kutlanmaya devam edecek. Bu vizyonu iyi anlamak lazım 23 Nisan'ı çocuklara 19 Mayıs'ı gençlere Cumhuriyeti de yeni nesillere yani gençlere emanet etmiş bir lider 105 yıl önce kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Egemenliği saraydan alıp Türkiye Büyük Millet Meclisine yani halka devretmiş, bu sayede de her türlü kararı kurtuluş savaşı devam ederekken alınan bütün kararları bu yönüyle savaşın meclisten idare edildiği emperyalizme karşı kazanılan en büyük savaşlardan biri olan Kurtuluş Savaşı'nı da millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapmış. Bu niye önemli? Eğer o gün bu vizyonu koymasaydı sınırlarımızın hemen yanı başında Irak, Suriye, Libya ve Mısır'da yaşananlara 20-25 yıldır şahidiz. Paramparça olmuş ülkeler, milyonlarca insan ölmüş milyonlarcası da göç etmiş anavatanlarını terk etmek durumunda kalmışlar. Büyük önder, bize öyle bir miras bırakmış öyle bir vizyon çizmiş ki bütün geleceği çocuklara emanet etmiş ki çok şükür 100 yıldır ayaktayız. Bundan sonra da onun dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Kortej yürüyüşünün ardından Başkan Erkan Aydın, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

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