Osmangazi'de Duatlon Müsabakası Heyecanı - Son Dakika
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Osmangazi'de Duatlon Müsabakası Heyecanı

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası, 103 sporcunun katılımıyla Sukaypark'ta gerçekleşti. Genç sporcular koşu ve bisiklet parkurlarında mücadele etti.

10.05.2025 17:32  Güncelleme: 21:46
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası", 4 ilden 103 sporcunun katılımıyla Sukaypark'ta gerçekleşti.

2025 TTF Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası, yaşları 9 ile 17 arasında değişen 103 sporcunun katılımı ile Sukaypark'ta gerçekleşti. Kızlar ve erkeklerde M1, M2, M3 ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleşen yarışlarda, sporcular ilk olarak koşu, sonrasında bisiklet, ardından yine koşu parkurunda ter döktü. M1 kategorisinde yer alan 9-10 yaş arasındaki sporcular, 800 metre koşu, 2 kilometre bisiklet ve 400 metre koşu yaparken, 11-12 yaş aralığını kapsayan M2 kategorisinde ise yarışlar bin 200 metre koşu, 4 kilometre bisiklet ve 800 metre koşu olarak gerçekleşti. 13-14 yaş sporcuların bulunduğu M3 kategorisi ile 15-16-17 yaş sporculardan oluşan Yıldızlar kategorisinde ise yarışlar, 2 bin 400 metre koşu, 8 kilometre bisiklet ve bin 200 metre koşu olarak devam etti.

"Sportif yaşamlarında daha büyük başarılara imza atacaklar"

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve Osmangazi Belediyesi'nin desteklediği yarışlara katılan sporculara başarı sertifikalarını Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan takdim etti.

Tüm sporcuları tebrik eden Başkan Aydın, "Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası, 4 ilden toplam 103 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlara katılan gençlerimiz, sportif rekabeti deneyimleme fırsatı buldu. İnanıyorum ki sportif yaşamlarında daha büyük başarılara imza atacaklar. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun ve gençlerimizin yanındayız" dedi.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan da Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor olarak ilerleyen günlerde triatlon, duatlon ve modern pentatlon yarışlarına da ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Duatlon Müsabakası Heyecanı - Son Dakika

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