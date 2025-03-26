Osmangazi'de İftar Sofraları Buluşması

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediye tarafından Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yaklaşık bin kişi ile aynı sofrayı paylaştı. Aydın, "Ramazan ayında yurttaşlarımız ile aynı sofrada buluşmaya önem veriyoruz. Ramazanın bolluk ve bereketini paylaşmak adına mahallelerimizde iftar sofraları kuruyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde kurduğu iftar sofraları ile ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu tüm ilçede yaşatmayı sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 1000 kişi aynı sofra etrafında buluştu.

Sönmez İlkoklu'nun bahçesinde düzenlenen iftara, Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi CHP İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

İftar sofralarını tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Ramazan ayında yurttaşlarımız ile aynı sofrada buluşmaya önem veriyoruz. Ramazanın bolluk ve bereketini paylaşmak adına mahallelerimizde iftar sofraları kuruyoruz. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine yoğun katılım gösterdiğiniz için siz değerli Yeşilova sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının son haftasına girdik. İnşallah Ramazan Bayramı'nı da hep birlikte karşılayacağız. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Rabbim bizleri nice Ramazan aylarına ve bayramlara eriştirsin" diye konuştu.