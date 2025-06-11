Osmangazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Osmangazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

Osmangazi\'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor
11.06.2025 17:27  Güncelleme: 17:52
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Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi vererek yaklaşık 300 bağımsız bölümün deprem riskinden kurtulacağını açıkladı. Ayrıca Bayram süresince yürütülen halk sağlığı çalışmalarına da değindi.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesindeki son duruma ilişkin, "Ticari alanları da kattığımızda yaklaşık 300'e yakın bağımsız bölüm deprem riskinden kurtulacak. Bugünün şartlarına uygun bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Aydın'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda grubu bulunan CHP, AK Parti ve MHP sözcüleri, gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi. Tüm grup sözcüleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Aydın, şunları söyledi:

"Ferdi Zeyrek ismi tüm Türkiye için unutulmazlar arasına girdi"

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i çok elim bir kaza sonucu genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha sabır diliyorum. Ferdi Zeyrek, 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan Manisa'da bir yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde nasıl belediye başkanlığı yapılır, nasıl örnek bir görev insanı olunur, halkın gönlüne nasıl dokunulur ve oy veren vermeyen herkesin sevgisi nasıl kazanılır, tüm Türkiye'ye gösterdi. Adı hem Manisa, hem Türkiye hem de bizler için unutulmazlar arasına girdi. Genç ve gelecek vaat eden bir siyasetçiyi maalesef çok erken kaybettik. Tekrardan başımız sağ olsun."

"Ekiplerimiz bayram süresince özverili bir çalışma ortaya koydu"

Kurban Bayramı süresince halk sağlığı ve çevre temizliği için yürüttükleri çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür eden Aydın, "23 noktadaki kapalı ve açık pazar alanlarını kurban kesim yerlerine dönüştürerek vatandaşlarımıza hizmet verdik. Halkımıza, çevre ve sağlık sorunları yaşatmamak adına Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince görevlerinin başında oldu. Ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sağlık ve huzur içerisinde yeni bayramlara bizleri eriştirsin" diye konuştu.

Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesine ilişkin de bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Mevzuat kısmının yüzde 90'a yakını tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da onayı gerekiyordu. Çünkü kentsel dönüşüm yapacağımız bölgede bakanlığın da parseli bulunuyor. Görüşmelerimiz netice buldu ve proje için onay verdiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ticari alanları da kattığımızda yaklaşık 300'e yakın bağımsız bölüm deprem riskinden kurtulacak. Bugünün şartlarına uygun bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bu konuda desteği olanlara da teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika

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