Osmaniye\'de Fırtına: Ağaçlar Devildi, Çatı Çöktü

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Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu, bir mandıranın çatısı çöktü.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Kadirli ilçesinde ağaçların yollarda devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ve AFAD ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sumbas ilçesine bağlı Çınar köyündeki ise fırtına nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

Çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan, Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.