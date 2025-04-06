Osmaniye'de Midibüs Devrilmekten Kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yoldan çıkan ve devrilme riski bulunan midibüsteki 20'si öğrenci 23 kişi, aracın iş makinesi ve traktörlerle sabitlenmesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, geziden dönen öğrencileri taşıyan M.G. idaresindeki 01 BBA 668 plakalı midibüs, Kızyusuflu köyünde yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilme riski bulunan araçtaki 20'si öğrenci 23 kişinin kurtarılması için yol trafiğe kapatıldı.

Bir tarafına bağlanan halatlarla 2 traktör tarafından çekilen, diğer tarafı da iş makinesinin kepçesiyle desteklenen midibüsteki yolcular, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Yolcuların yara almadan kurtulduğu kazanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.