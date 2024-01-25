Osmaniye\'de narkotik suçlara yönelik operasyonlar devam ediyor

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, son bir ay içerisinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, narkotik suçlarla ile ilgili olarak meydana gelen 145 olayda 166 şüphelinin yakalandığını, 21'inin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini söyledi. Vali Yılmaz, "Uyuşturucu ile mücadelede operasyonlar devam edecek" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olayların değerlendirilmesi amacıyla emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla 'Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaşların güvenliği ve genel refahı için yürütülen projeler, alınan tedbirler ve elde edilen başarılar hakkında genel değerlendirme yapıldı. Vali Yılmaz, 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, il genelinde 1790 asayiş olayı meydana geldiğini, 1132 kişinin yakalandığını, 117 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini söyledi. Meydana gelen 1790 olayın 1592'sinin aydınlatıldığını kaydeden Vali Yılmaz, 'Ayrıca asayiş olaylarında 28 av tüfeği, 53 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 118 tabanca mühimmatı ele geçirilmiştir' dedi.

46 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçlamasıyla 3 organizatör şüphelinin yakalanarak tutuklandığını ifade eden Vali Yılmaz, '46 düzensiz göçmen yakalandı. İlimiz sınırları dahilinde göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmesi konularında mücadele kararlılıkla devam edecektir. Kaçakçılık suçları ilgili olarak, 58 olayda 21 bin 623 paket sigara, 1 milyon 62 bin 930 makaron, 124 cep telefonu, 591 paket tütün, 340 elektronik sigara, 80 sikke, 15 kazı malzemesi ve 2 dedektör ele geçirildi" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK'

Terörle mücadele ile ilgili bilgiler de veren Vali Yılmaz şunları kaydetti: 'PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetleri kapsamında 6 şahıs yakalanmış, dini istismar eden terör örgütleri faaliyetleri kapsamında ise 4 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. DEAŞ terör örgütü faaliyetleri kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi adına mücadele kararlılıkla devam edecektir.'

NARKOTİK SUÇLARDAN 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, narkotik suçlarla ile ilgili olarak il merkezinde meydana gelen 145 olayda 166 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 21'inin tutuklandığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, 'Ayrıca narkotik suçlarından aranması olan 23 şahıs yakalanmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere bakıldığında, 93.22 kilo skunk, 346,37 kilo esrar, 1.49 kilo bonzai olarak tabir edilen sentetik kannabinoid, 3.97 kilo metamfetamin, 3 bin 444 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son zamanlarda yapılan başarılı operasyonlar hız kesmeden devam edecek, başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden korumak amacıyla mücadele kararlılıkla devam edecektir' dedi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, trafik denetimleri ile ilgili olarak 207 yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 150 kişinin yaralandığını, trafik denetimlerde 54 bi 120 adet aracın sorgulandığını, 383 adet aracın trafikten men edildiğini belirterek, '9 bin 305 adet cezai işlem uygulandığı tespit edilmiştir. İlimizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız gayretle devam etmektedir' diye konuştu. (DHA)