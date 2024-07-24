Osmaniye'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Güncel

Osmaniye'de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bir iş merkezinin çatısı uçtu.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanakla başlayan şiddetli rüzgarda, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısı uçtu.

Devrilen ağaçların park halindeki 2 otomobile zarar verdiği bulvar, ulaşıma kapatıldı.

Çatının uçma anı kamerayla görüntülendi.

Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.