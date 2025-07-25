Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda, B.Ö. idaresindeki 80 AB 345 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 06 BTV 955 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K, C.O, Ü.T. ve Ö.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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