Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de bir çekicide 6.75 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

19.11.2024 11:47
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Osmaniye'de 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicideki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları çekiciyi kontrol noktasında durdurdu. Araçta dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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